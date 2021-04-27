Tekirdağ TSO'dan 800 aileye yardım - Son Dakika

Tekirdağ TSO'dan 800 aileye yardım

27.04.2021 10:27
Tekirdağ TSO'dan 800 aileye yardım, System.String[]

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ramazan ayı nedeniyle 800 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ramazan ayı nedeniyle 800 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların Süleymanpaşa, Şarköy ve Muratlı ilçelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Günay, ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz ramazan ayını bu yıl da salgının gölgesinde yaşıyoruz. Bu zor günlerin dayanışma ruhuna uygun olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Tekirdağ TSO'nun katkılarıyla 100 bin lira değerinde 800 paket olarak hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere meclis üyelerimiz aracılığıyla ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek ayda en büyük dileğimiz tüm insanlığın en kısa zamanda salgından kurtulması ve yeniden sağlıklı günlere kavuşmasıdır. Ramazan ayının İslam alemine, Tekirdağ'ımıza ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Cengiz Günay, Tekirdağ, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ TSO'dan 800 aileye yardım - Son Dakika


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