Tekirdağ TSO'dan, Konsolos Theocharidi'ye ziyaret

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Yunanistan Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi'yi ziyaret etti.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli ile üyeler Yılmaz Emer, Mithat Saygı ve Genel Sekreter İrfan Ekici, Theocharidi ile bir süre görüştü.

Sotiria Theocharidi, konuklarına konsolosluk ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Günay, ise Theocharidi'ye Tekirdağ TSO tarafından yürütülen proje ve çalışmaları anlattı.

Türkiye ve Yunanistan arasında beşeri ve ticari konularda pek çok ortak nokta olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Yunanistan bizler için önemli bir turizm destinasyonu durumunda. Trakya ve Yunanistan ile sosyal ilişkilerimize baktığımızda ise çok iyi seviyede olduğunu görüyoruz. Bizler bu durumun ticari hayatımıza yansıyabilmesi için, odamıza bağlı üyelerimizin vize başvurularında uzun süreli vize alabilmeleri, Yunanistan ile olan ticaret hacmimizi daha da arttıracaktır. Bu kapsamda ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin artması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi için Tekirdağ TSO olarak her zaman birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum."