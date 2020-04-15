Tekirdağ TSO'dan sağlıkçılara maske ve tulum desteği - Son Dakika

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesine 7 bin maske ve 480 cerrahi tulum verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cerrahi maske ve tulumları NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e teslim eden Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, salgın karşısında verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Rektör Şahin de koronavirüsle mücadele kapsamında üniversitenin de çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinin ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 enfeksiyonuna karşı tüm personeli ve ekipmanları ile hazır olmakla birlikte, yardımlarını esirgemeyen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederiz." dedi.