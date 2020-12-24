Tekirdağ TSO, Rusya ile ticaretin geliştirilmesi için mütabakat zaptı imzaladı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Rusya Federasyonu Altyapı ve Eğitim Programları Fonu arasında iki ülke arasındaki ticari hayata katkı sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, RUSNANO Altyapı ve Eğitim Programları Fonu Talep Oluşturma Programları Yöneticisi Andrey Berkov ve Timiryazev Akademisi Rektör Yardımcısı İgor Popkov katıldı.

Karşılıklı bilgilendirme sunumlarının ardından imzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye ve Rusya arasında dış ticaret hacmi ve ihraç edilen ürün çeşitliliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, söz konusu zaptın ülkelerin ticari hayatına katkı sunacağını umut ettiğini belirtti.

Günay, şunları kaydetti:

"Teknolojik zorlukların üstesinden birlikte çalışarak gelmek için gelişmiş teknolojilerin müşterek tanıtımı aracılığıyla kalite kontrol için yenilikçi bir alt yapı oluşturulması ve geliştirilmesi, ekonomide bulunan nanoteknolojik ve alakalı yüksek-teknolojik sektörlerin ürünlerinin kullanılarak Türk ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması ve ihraç edilen ürünlerin çeşitliliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Verimlilik şartları açısından mevcut kalite kontrol tekniklerinin aşılması için tarafların ortak çaba göstermesiyle birlikte her iki ülkenin iş ve ekonomilerini yenilikçi bir kalkınma yoluna aktarmaya olan niyete istinaden mutabakat zaptını imzalamış bulunuyoruz. Söz konusu zaptın Türkiye ve Rusya ticari hayatına katkı sunacağını umuyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açıklamada, "Nanoteknoloji Endüstrisinin Gelişimi için Strateji" adı altında başkanlık inisiyatifi çerçevesinde oluşturulan Rus inovasyon geliştirme kurumu olan RUSNANO Group'un, Rusya'da rekabetçi bir nanoteknoloji tabanlı yüksek teknoloji endüstrisi yarattığı bildirildi.