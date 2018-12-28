Tekirdağ Türk Sanat Müziği Konserine Ev Sahipliği Yaptı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT ses sanatçılarının katılımıyla konser düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT ses sanatçılarının katılımıyla konser düzenlendi.



Kurulduğu 2014 yılından bu yana sanata büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sanatın faklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesinde Türk sanat müziği konseri düzenlendi.



Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdullah Barut, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaklaşık iki saat süren konser boyunca Türk Sanat Müziği Korosu ve ses sanatçıları, Türk sanat müziğinin en önemli örneklerini dinleyiciler için seslendirdi. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, koro şefi Nevzat Avcı'ya çiçek takdim etti.



Behçet Atlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, Nevzat Avcı'yı gerçekleştirdikleri başarılı konser dolayısıyla tebrik etti. - TEKİRDAĞ

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