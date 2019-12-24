Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinin açılışı gerçekleştirildi

6 saat önce

Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinin açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Yavuz Mahallesi Hükümet Caddesinde Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezin açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.


İletişim ve Teknoloji İhtiyaçlarına en etkili çözümleri sunmak üzere hizmet verecek olan Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezi yetkililerin kurdele kesmesi ile açılışı yapıldı.


"16 tane arkadaşımız çalışacak burada"


Açılışta bir açıklama yapan Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, "Kendi personeli, kendi imkanlarıyla yüzde 100 bütünüyle kendi organizasyonunun bir parçası. Dolayısıyla işlevselliğinin de arttığı bir merkez burası. 16 Tane arkadaşımız çalışacak burada. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


"İletişim konusundaki yeri tartışılmaz"


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise açılışların güzel şeyler olduğunu ifade ederek, "Açılışlar insanlara umut verir. Bir taraftan da umutlar insanlara açılışlar yaptırtıyor. Geleceğe dair umutlar, geleceğe dair beslenen güzel fikirler ve beklentiler bu açılışları yaptırtıyor bize. Bugün burada hep birlikteyiz. Türk Telekom'un Türkiye'deki telekomünikasyon ve iletişim konusundaki yeri tartışılmaz. Hepimiz bunu gayet iyi biliyoruz. Altyapıları tamamen kendileri tarafından yapılıyor. Böyle olunca da telekoma dair, iletişime dair insanları, sevgileri, sevenleri birbirine ulaştırdığını güzel beklenen haberlere ulaşmasını, o haberlerim istenilen arzu edilen yere gidebilmesini temin edebilmek bakımından daha hızlı, daha güzel hizmetler verebilmek adına açılan bu tür yerler hepimizi mutlu etmekten 16 kişinin de burada çalışacak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. 16 kişinin burada çalışacak olması 16 eve ekmek gitmesi, AŞ gitmesi anlamına geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.


Kurdele kesim töreninin ardından katılımcılar Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezini gezerek merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Yetkililer, Tekirdağ Türk Telekom Müşteri Merkezinde incelemede bulunduktan sonra açılış töreni sona erdi ve merkez hizmet vermeye başladı. - TEKİRDAĞ

Aziz Yıldırım, Türk Telekom, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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