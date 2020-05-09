TEKİRDAĞ Türkiye'nin Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya geçen ilk yurt içi yük treni, Çorlu'da- - Son Dakika

TEKİRDAĞ Türkiye 'nin Marmaray 'dan geçerek Avrupa 'ya geçen ilk yurt içi yük treni, Çorlu 'da- (1)

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