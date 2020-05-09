TEKİRDAĞ Türkiye'nin Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya geçen ilk yurt içi yük treni, Çorlu'da- - Son Dakika

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TEKİRDAĞ Türkiye'nin Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya geçen ilk yurt içi yük treni, Çorlu'da-
7 saat önce
TEKİRDAĞ Türkiye'nin Marmaray'dan geçerek Avrupa'ya geçen ilk yurt içi yük treni, Çorlu'da- (1)
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:13 Kaynak: DHA
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