Tekirdağ uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi zehra bilgi koşar malkara'da son yolculuğuna... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi zehra bilgi koşar malkara'da son yolculuğuna... - Son Dakika

Tekirdağ uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi zehra bilgi koşar malkara'da son yolculuğuna...

6 saat önce

TEKİRDAĞ Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son yolculuğuna uğurlandı-2.

TEKİRDAĞ Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar Malkara'da son yolculuğuna uğurlandı-2

Tekirdağ uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi zehra bilgi koşar malkara'da son yolculuğuna...

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi zehra bilgi koşar malkara'da son yolculuğuna... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]