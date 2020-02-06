Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi - Son Dakika

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazada diş hekimi Zehra Bilgi Koşar da hayatını kaybetti. Koşar'ın İstanbul Adli TIP Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak, cenaze aracı ile memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulan Koşar, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Zehra Bilgi Koşar'ı cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin daha 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada uçak kazasında kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu. Ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Ablası kaza sonrasında hastane, hastane gezerek aradılar. En son saat gece 11 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.