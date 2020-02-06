Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi - Son Dakika

Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi

7 saat önce

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildiİSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi Malkara'ya getirildi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın(30) cenazesi, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı kazada diş hekimi Zehra Bilgi Koşar da hayatını kaybetti. Koşar'ın İstanbul Adli TIP Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak, cenaze aracı ile memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna konulan Koşar, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

Zehra Bilgi Koşar'ı cenazesini karşılayan amcası Şadan Bilgi, yeğeninin daha 6 ay önce evlendiğini belirterek, "Yeğenimizi elim bir kazada uçak kazasında kaybettik. İzmir'den İstanbul'a geliyordu. Ablasının ve eşinin yanına. Malum kaza oldu. Başımız sağ olsun. Haberi ablasından aldık. Ablası kaza sonrasında hastane, hastane gezerek aradılar. En son saat gece 11 gibi aradılar, öğrendik. Sonra İstanbul'a giderek Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi alıp, getirdik. Ömrü ve kaderi bu kadarmış. Başımız sağ olsun yaralılara da acil şifalar dileriz" dedi.

Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
İşi çıktığı için İstanbul'a erken geldi, kendisi kurtulurken eşi kazada hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yaralı kurtulan yolcular, korku dolu anları anlattı NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 01:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ uçak kazasında ölen diş hekiminin cenazesi malkara'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]