Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama

6 saat önce

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklamaTekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada il dışından gelenlerin Değirmenaltı Mahallesi ve Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu bölgede, öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı satışı yapıldığını belirledi. Çalışmayı genişleten polis, şüphelileri tespit ederek, düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelerinin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda torbalar içinde 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram (19 fişek halinde) skunk, 15 gram (4 fişek halinde) sentetik kannabinoid (bonzai), 16 uyuşturucu hap, 67 gram hint keneviri tohumu, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen bin 50 ağzı kilitli küçük şeffaf poşet, 1 uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7,65 mm çapında tabanca, 1 zımba makinesi, 42 sahte 100 TL ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı
Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız

Son Dakika Haberleri
20:02 Ankara Milli Pul Sergisi" ödül töreni "Palmares" Ankara'da gerçekleşti - Son Dakika
20:01 Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
20:00 Trabzonspor, Kayserispor'a fark attı - Son Dakika
19:56 AFAD'dan sel mağdurlarına yatak ve battaniye yardımı - Son Dakika
19:56 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Iğdır Valisi Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
19:06 İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:02:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]