TEKİRDAĞ Uyuşturucu haplar eşya dolabı içinde bulundu - Son Dakika

Uyuşturucu haplar eşya dolabı içinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada eşya dolabı içinde 1186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimi ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve satışının yapıldığını belirledi. Evde arama yapan polis, eşya dolabı içine gizlenmiş 1186 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis uyuşturucuyla ilgili 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.