Üzüm, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Üzüm, üreticisinin yüzünü güldürdü

Üzüm yetiştiriciliğinin önemli illerinden Tekirdağ'da bu yıl yağışın az olmasına rağmen yüksek kalitede iyi verim alan üreticinin yüzü gülüyor.

Üzüm yetiştiriciliğinin önemli illerinden Tekirdağ'da bu yıl yağışın az olmasına rağmen yüksek kalitede iyi verim alan üreticinin yüzü gülüyor.

Kentte üreticilerin emeğinin karşılığını alacağı bağlarda hasat heyecanı devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla kadınlar tarafından toplanmaya başlanan üzümler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Araçlara yüklenen üzümler, pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Öcal, bu yıl üzüm veriminin üreticileri sevindirdiğini belirterek, "Tekirdağ ve ilçelerinde 2 bin 500 üretici, 38 bin dekar alanda üzüm yetiştiriyor. Bu alanın yüzde 34'ü sofralık, yüzde 65'i şaraplık bağ alanı. Yıllık üzüm üretimimiz yıllık yaklaşık 40 bin tondur." dedi.

Özellikle Şarköy ilçesinde üzüm üretiminin yaygın yapıldığını anlatan Öcal, "Burada yaklaşık 30 bin dekarda bin 950 çiftçi üretim yapmaktadır. Bağ alanlarına sahip ikinci sıradaki ilçemiz Süleymanpaşa'dır. Burada 6 bin 700 dekar alanda üretim yapılıyor. Bu alanın bin 750 dekarında sofralık, 4 bin 950 dekarında ise şaraplık bağ alanları mevcuttur." diye konuştu.

Öcal, bu yıl mayıstan sonra neredeyse hiç yağmur yağmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İklim ve toprak üzüm kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Bu sezon tarla bitkileri veriminde genel anlamda bir düşüş yaşarken, mevsim başındaki yağışların üzüm oluşumuna ve büyümesine yeterli geldiğini görüyoruz. Olgunlaşma döneminde yağışın olmaması bağda görülen hastalıklarla mücadeleyi ve ürün kalitesini olumlu etkiledi."

Tekirdağ'da 300 dönüm alanda bağcılık yapan Salim Bulut da yağışların az olmasına rağmen üzümdeki verimin iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Bulut, hasatla birlikte üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk ayında üzüm bağlarına girdik. İlk asmaları budadık, daha sonra kordonları bağladık. Sıra aralarının kazılması, hastalık bulaşmaması için ilaçlama işlemleri derken hasada geldik. Bu yıl yağışların olmamasına rağmen verimimiz çok güzel. Bağlarımızda hastalık da olmadı. Üzümler üreticilerin yüzünü güldürdü."

Üzüm, üreticisinin yüzünü güldürdü

Tekirdağ, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzüm, üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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