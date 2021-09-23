Tekirdağ Valiliği önünde eylem yapan işçilere müdahale - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da çalıştıkları gıda fabrikasında toplu iş sözleşme görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanan ve greve başlayan işçiler, valilik önünde oturma eylemi yaptı. Polisin müdahale ettiği işçilerden 58'i gözaltına alındı.

Çorlu ilçesindeki gıda fabrikasında toplu iş sözleşmeleri çıkmaza giren ve bir süredir grev yapan yaklaşık 200 işçi, Vali Aziz Yıldırım ile görüşmek üzere valilik önüne geldi. Bina önünde olan polis ekipleri, gruptan Tekgıda-İş Sendikası'nın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 2 kişinin Vali Yıldırım ile görüşebileceğini açıkladı. Polisin talebini kabul etmeyen işçiler, valilik merdivenlerinde oturma eylemi başlattı. Uyarılara rağmen eylemlerini sonlandırmayan gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti, işçiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis aralarında Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu'nun da bulunduğu 58 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.