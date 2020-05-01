Tekirdağ Valiliğinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tekirdağ Valiliğinden, bazı kişilerin Vali Aziz Yıldırım'ın adını kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği, bu gibi durumlarla karşılaşanların kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, Vali Yıldırım'ın adını kullanarak vatandaşlardan para talebinde bulunduğu belirtildi.

Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde Tekirdağ Valisi Sayın Aziz Yıldırım'ın adı kullanılarak solunum cihazı alınacağı gerekçesi ile vatandaşlarımızdan para talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. Valimizin ve Valiliğimizin bu yönde talebi bulunmamaktadır. Bu tür taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin ivedilikle kolluk kuvvetlerine ve Valiliğimize bildirilmesinin uygun olacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."