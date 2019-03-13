Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Valiliğinden Av Yasağı Duyurusu

Tekirdağ Valiliğinden Av Yasağı Duyurusu

1 saat önce

Tekirdağ Valiliği iç sularda avlanması yasak olan su ürünleriyle ilgili duyuru yayınladı.

Tekirdağ Valiliğinden Av Yasağı Duyurusu, System.String[]
Tekirdağ Valiliği iç sularda avlanması yasak olan su ürünleriyle ilgili duyuru yayınladı. Duyuruya göre sazan, kadife, tatlı su kefali, şiraz, yayın, sudak, tatlısu levreği ve diğer türlerin avcılığı, nakli ve satılması yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğlerde iç sularda 15 Mart ile 15 Haziran 2018 tarihleri arasında sazan, kadife, tatlı su kefali, şiraz, yayın, sudak, tatlısu levreği ve diğer tüm su ürünlerinin avcılığı, satışı ve naklinin yasaklandığı bildirildi. Yasağa uymayanlar bin 635 lira idari para cezası ile cezalandırılacak, ayrıca avladıkları ürünlere de el konulacak. Valiliğin yasağın amacının su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması şeklinde açıkladığı duyuruda, "Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için, su ürünleri avcılığına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler olup, balıkçıların getirilen bu kurallara uygun olarak avcılık yapmaları zorunludur. Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel
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