Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması: "Hasar ihbarı yapılmadı"
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Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması: "Hasar ihbarı yapılmadı"

2 saat önce

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremin il merkezi ve ilçelerinde hissedildiği ve herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı kaydedildi.

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması:

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremin il merkezi ve ilçelerinde hissedildiği ve herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı kaydedildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçemizde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında, bugün saat 13: 59'da 5.8 Mw şiddetinde derinliği 6,99 olan bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamış olup gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığı, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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