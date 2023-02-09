Tekirdağ Valiliğinden "deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Valiliğinden "deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

09.02.2023 09:29
Tekirdağ Valiliğinden "deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı

Tekirdağ Valiliğinden, deprem konusunda halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden, deprem konusunda halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Tekirdağ'da deprem olacağı, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin "enkaz hastanesi" olarak seçildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin ne zaman oluşabileceği bilinemeyeceği gibi Valiliğimizden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca şehir hastanesinin deprem bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek için belirlendiğine dair bir bilgi şu ana kadar Valiliğimize ve kurumlarımıza ulaşmamıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kurumlara ait web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin ve kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemelerinin daha doğru olacağı muhakkaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Tekirdağ Valiliği'nden şehirde deprem beklendiğine yönelik sosyal medya iddialarına yalanlama Tekirdağ Valiliği'nden şehirde deprem beklendiğine yönelik sosyal medya iddialarına yalanlama Tekirdağ Büyükşehir, 27 Araç ve 101 Kişilik Ekibiyle Deprem Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir, 27 Araç ve 101 Kişilik Ekibiyle Deprem Bölgesinde

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valiliğinden 'deprem beklendiği' paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:38 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor
11:38 Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz
11:38 İsmail Saymaz'ın canlı yayında zor anları! "Hatay'a yardım gelmiyor" dedi, depremzede tepki gösterdi
11:37 Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı
11:36 80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve babası sağ çıkarıldı
11:16 Yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgileri bir arada toplayan Deprem.org yayında
11:09 Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti
10:37 En acı teşhis! 60 saattir enkazda bekleyen baba hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı
10:40 Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Enkazdan annesini çıkaran Hataysporlu futbolcu, şok içinde yalın ayak yürürken bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 12:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valiliğinden "deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement