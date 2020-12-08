Tekirdağ Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "aşı uygulaması" konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Valiliğin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından yapılan paylaşıma yer verildi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda tanınmayan numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gereken paylaşımda, bu gibi durumların 155 Polis İmdat İhbar Hattı ve 156 Jandarma İhbar Hattını arayarak bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliksiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı randevu oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Kovid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. Kovid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."