Tekirdağ Valiliğinden "Karbonmonoksit" Uyarısı
1 saat önce
Tekirdağ Valiliği, vatandaşlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.
Tekirdağ
Valiliği, vatandaşlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kış aylarında her yıl karbonmonoksit zehirlenmesi yüzünden bir çok kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Özellikle lodosun etkili olduğu günlerde vatandaşlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde lodosun estiği günlerde her yıl binlerce insanımız ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşımızın bu araçlar ile yanlış bilgileri, kullanım hataları ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olacağı düşünülerek, özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak bu konuda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatıdan esen bir rüzgar olan lodos nedeniyle her yıl onlarca özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her türlü soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: AA
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