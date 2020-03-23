Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması - Son Dakika

Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması

6 saat önce

Tekirdağ Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kuralına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması, System.String[]

Tekirdağ Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kuralına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının, toplu ulaşım araçlarıyla seyahat etmelerinin sınırlandırıldığı ve sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

Yasaklara uymayan ilgili kişiler hakkında cazai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasaklama kararına uymayanlar hakkında İl Genel Kurulu veya İdare Genel Kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihat ve usulen tebliğ olunan kararların tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi hükmünce cezalandırılır.

Ancak kamu düzenini ve güvenliğini veya can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzeninin sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:26 Kaynak: AA

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