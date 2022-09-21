Vali Aziz Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Aziz Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

21.09.2022 08:50
Vali Aziz Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2009 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Yusuf Ulaş'ın ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2009 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı Yusuf Ulaş'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Vali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, devletin var olmaya devam etmesi, ulusun bağımsız olması ve ülkede huzurlu, mutlu, şerefli ve onurlu bir şekilde yaşanmasını sağlayan şehitler ve gaziler olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı ve Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, ilçe protokolü eşlik etti.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Aziz Yıldırım, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aziz Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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