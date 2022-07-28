Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

28.07.2022 10:41
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren öğrencilerle buluştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk bine giren öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, makamında öğrencilerle düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında sohbet etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, üniversite eğitiminde öğrencilerin kendilerini geliştireceklerine inandığını belirtti.

Yıldırım, yarının Türkiye'sini genç beyinlerin şekillendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler birinci sınıf beyinlersiniz. Yurt dışında ne kadar eğitim alırsanız alın ama sonrasında gelin, millete, vatana hizmet edin. Edindiğiniz tecrübeleri, bilgi birikimini bu vatan, millet için kullanmanız sizlerden beklenendir. Sizlerin çalışmasına, gayretine bizlerden sonra vatanı, milleti, devletimizi yüceltmenize, uluslararası alanda geliştirmenize her zaman ihtiyacımız var."

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelindi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet ve çalışmaları görüşüldü.

Çeşitli görüş ve önerilerin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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