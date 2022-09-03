Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

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