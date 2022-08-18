Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

18.08.2022 09:50
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ergene ilçesi ziyaretinde, yapımı devam eden içerisinde yüzme havuzu, spor salonu, gençlik merkezi ve kapalı kortun yer alacağı spor kompleksini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Vali Yıldırım'a Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı olan spor kompleksinin 2023 yılının mart ayında açılması planlanıyor.

Vali Yıldırım'dan üretim yapan firmaya ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri üreten firmayı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, firma sahibi Hüsamettin Özpi ile görüşen Yıldırım, firmayı gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yıldırım'a Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık eşlik etti.

Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi toplantı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısına katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulusan, okul yöneticileri ile bilgi alışverişi yaptı, yeni eğitim ve öğretim döneminin başarılı geçmesini temenni etti.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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