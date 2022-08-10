Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Halk Toplantıları" kapsamında, Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellem ve Çıkrıkçı mahallelerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarca dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, refah seviyesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle rutin olarak Halk Toplantıları kapsamında vatandaşımız ile bir araya geliyoruz. Her türlü problemi en kısa zamanda çözme gayreti içindeyiz."

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı eşlik etti.

Yıldırım, gazilerle bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, ziyaretinde gaziler ile yakından ilgilendi, sohbet etti. Ziyarette, Dernek Başkanı Ali Güz, Yıldırım'a dernek flaması hediye etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir. Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir."

Yıldırım'a ziyaretinde, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı eşlik etti.