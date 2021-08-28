Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın annesi Hanife Yıldırım, hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın bugün yaşamını yitiren 94 yaşındaki annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Hanife Yıldırım için Kaynaşlı Merkez Mezarlığında ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile vatandaşlar katıldı.

Hanife Yıldırım'ın cenazesi, Kaynaşlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.