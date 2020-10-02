Vali Aziz Yıldırım, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vali Yıldırım tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerde Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da eşlik etti.