Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti

25.09.2022 16:36
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Malkara OSB Hacı Ahmet Halıcı Camii ile bir firmayı ziyaret etti.

İlk olarak açılışı gerçekleştirilecek olan camiyi gezen Yıldırım, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mutfak eşyaları üreten bir firmayı da ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti. Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel eşlik etti.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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