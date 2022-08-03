Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

03.08.2022 10:43
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde Yakuplu ve Çeşmeli mahallelerini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde Yakuplu ve Çeşmeli mahallelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında Vali Yıldırım, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.

Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde, 1994 yılında iç güvenlik operasyonunda, Ağrı'da şehit olan Er Ahmet Oral'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet eden Yıldırım, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehit Ahmet Oral ve tüm şehitlere dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata eşlik etti.

Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik bina yaptırılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Kumbağ İlk ve Ortaokuluna prefabrik 4 ek derslik bina yaptırılmasına dair protokol imzalandı.

Protokole, Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun katıldığı belirtildi.

-Marmaraereğlisi'nde "Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Şenliği" düzenlendi

Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından Yaz Şenlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Şenliği, ulusal ve uluslararası maçlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada turnuvanın, otizm ve down sendromuna farkındalık yaratmak amacıyla sinema, tiyatro ve dizi sanatçılarının da katılım sağladığını söyledi.

Marmara BeachVolley Organizasyon ve Mavi Martı Otizm Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri organizasyonda ünlülerin de müsabaka yaptığını ifade eden Ata, "Uluslararası Plaj Voleybolu Şenliği'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Trakya'nın turizm kenti olan ilçemizde kumsallarımızın misafirlerimizle dolup taştığı yaz döneminde, hem vatandaşlarımızın eğlenmesi hem de otizme farkındalık oluşturmak adına Marmaraereğlisi Belediyesi olarak her yıl böyle bir etkinliğe imza atıyoruz." dedi.

Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi açıldı

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılan Ergene Sosyokültürel Tesis Cemevi ve Aşevi açılışı törenle yapıldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki cemevinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bugün tarihi bir projeye hep beraber imza attık. Bu projeyi bölgemize kazandırmış olmasından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sonuçta burada büyük bir emek var. Bu emeğin sonucunda bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz o yüzden, mutluyuz." dedi.

Açılış törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ milletvekilleri Enez Kaplan ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ile Cem Vakfı Ergene Şube Başkanı Volkan Işıklı da katıldı.

YORUMLAR
500
Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı Bursa spor haberleri: İnegöl Belediyesporlu dağcılar Ağrı zirvesine tırmandı Tekirdağ'da zabıta ve polisten 'Çekçek' operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı Tekirdağ'da zabıta ve polisten 'Çekçek' operasyonu: 12 kaçak göçmen içeride gizlenirken yakalandı
Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Tekirdağ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
16:06 Başkan Hurma, Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği iddialarına ilişkin konuştu: Kulübün devamlılığını sağlamam imkansız hale gelmiştir
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement