Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı

05.08.2022 09:15
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yıldırım ve protokol üyeleri Köprübaşı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Vatandaşların muharrem ayını kutlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Muharrem ayında tutulan oruç ramazan ayı hariç diğer aylarda tutulan oruçlardan daha kıymetli. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını Allah kabul etsin. İftarları hayırlı, uğurlu olsun. Burada da güzel bir adetimizi devam ettiriyoruz. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızı aşureden tattırmak için çok güzel bir aşure günü etkinliği yaptı. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. Biz de mutlu olduk. Bütün günlerimiz aşure gibi tatlı, güzel, bereketli olsun inşallah."

Etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı.

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Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, aşure dağıttı - Son Dakika

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