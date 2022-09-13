Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı ilçesini ziyaret ederek, esnafı gezdi. Esnaf ile sohbet eden Yıldırım, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muratlı Kaymakamlığı görevine atanan Bülent Uygur'a iade-i ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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