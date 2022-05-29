Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı

29.05.2022 13:39
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personele verilen eğitim programına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personele verilen eğitim programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım'a Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün genel işleyişi hakkında sunum yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ercan Turan, Tekirdağ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Yıldırım da insanın doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra bile nüfus kayıtlarına ihtiyaç olduğunu aktararak, "Bunun içindir ki uzun zamandır elimizde resmi kayıtlar mevcut. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki nüfus kayıtlarına ulaşmak çok kolay. Hatta Cumhuriyet'ten bir zaman önceki Osmanlı kayıtlarına da ulaşabiliyoruz. Dijital dünyada kayıtlar kolay, ulaşımı kolay ama saklaması bir o kadar da zor. Bu veri güvenliğini en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Bu kurumun içerisinde bir dönem bulunduğum için sizleri çok iyi tanıyor ve çok iyi anlıyorum. Sizlerin özverili çalışmalarınızdan dolayı bugün, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimize gelerek memnun ayrılmayan kimse yok." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ise "Sosyal Medya ve İletişim" konusunda katılımcılara eğitim verdi.

Programa, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Mali İşler Daire Başkanı Doğan Dinç, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Aydoğan Tulgar da katıldı.

YORUMLAR
500
Müzisyen Ahmet Çelik Uzayda Davul Çalmak İstiyor! Müzisyen Ahmet Çelik Uzayda Davul Çalmak İstiyor! Tekirdağ'da cenaze hizmetleri kursunu bitirenlere belgeleri verildi Tekirdağ'da cenaze hizmetleri kursunu bitirenlere belgeleri verildi
Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement