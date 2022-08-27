Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi

27.08.2022 14:04
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, salgın dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, salgın dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verdi.

Yıldırım, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık personellerine teşekkür etti.

Salgın sürecinde herkesin sağlığın kıymetini daha da iyi anladığını ifade eden Yıldırım, "Salgın süreci vatandaşlarımız içinde sağlık çalışanları içinde zor bir süreçti. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok özverili çalıştı. Bazen ailelerini göremediler. Evlerinden uzak kaldılar. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün de düzenlediğimiz bu program ile sizleri onure etmek istedik." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da sağlık çalışanlarının salgının sahadaki kahramanları olduğunu belirterek, "Sizler sahadaki duruşunuzla bizim kılcal damarlarımız olarak, her ihtiyaç duyduğumuz anda doğru bilgilendirmelerle Bakanlığımıza karşı bizi mahcup etmediniz. Her fırsatta tutan elimiz, yürüyen ayağımız, gören gözlerimiz oldunuz. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte bir orduyuz, hep birlikte bir takımız." diye konuştu.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz ise salgın sürecinde her zaman sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm bulma gayreti gösteren Vali Yıldırım'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu pandemi dönemi gerçekten bizim için de çok ilginç bir deneyim oldu. Dünya ülkelerine de örnek teşkil edecek, gerçekten başarılı bir yürüyüş ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu başarının en büyük emektarı sizlersiniz. Biz salgın sürecinde sürekli sahadaki arkadaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında çaba gösterdik.

Zaman zaman Valimize de sorunları ilettik ve sağ olsun her zaman yanımızda oldu. Bugün de herkese örnek olacak güzel bir programla özveriyle, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgelerini takdim edeceğiz."

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ve sağlık personelleri katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, sağlık çalışanlarına belgelerini takdim etti.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına teşekkür ve başarı belgesi verildi - Son Dakika

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