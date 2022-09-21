Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı

21.09.2022 10:21
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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