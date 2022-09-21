Valilikten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Esentepe, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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