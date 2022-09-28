Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı

28.09.2022 09:14
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çerkezköy ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Yıldırım, Halk Günü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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