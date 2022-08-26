Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

26.08.2022 11:50
Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği, İnan Makine ve şehit ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği, İnan Makine ve şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği'nde gazilerle sohbet etti.

Ziyarette Dernek Başkanı İbrahim Çetintaş, Yıldırım'a plaket takdim etti.

Yıldırım ardından hidrolik kırıcı üreterek yerli ve yabancı firmalara satışını yapan İnan Makine'yi ziyaret ederek, İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Tusçuoğlu Alkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dinçer Alkan'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 2015'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Hezil Çayı'na düşen askeri kurtarmak isterken boğularak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Zafer Çan'ın ailesini ziyaret eden Yıldırım, aileyle sohbet etti.

Yıldırım, şehit için oluşturulan hatıra odasını da inceledi.

Ziyaretleri sırasında Yıldırım'a Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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