Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, her yeni yılın yeni hedeflere, mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşabilmek için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Geride bırakılan yılda Tekirdağ'ın potansiyellerini harekete geçirmek için başlatılan çalışmaların yeni yılda artarak devam edeceğini belirten Yıldırım, "Son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girilmiştir. Pandemi sürecinde elde edilen bu kazanımları kaybetmememiz için sokağa çıkma sınırlaması yılbaşında da uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yılbaşında denetimlerin kesintisiz yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yılbaşını evlerimizde geçirelim, koronavirüsün yayılımının artmasını engelleyelim. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uymaya devam edelim ve koronavirüsü hep birlikte yenelim. 2020 yılı, Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, pandemi, Elazığ ve İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle pek çok vatandaşımızı kaybettiğimiz bir yıl oldu. Bu yaşanan üzücü hadiselerin yanında ilimiz ve ülkemiz için güzel gelişmelerin de yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Bu vesileyle, 2020 yılında pandemi ve Elazığ ile İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021 yılının ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde acıların yaşanmadığı, huzur ve esenliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2021 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."