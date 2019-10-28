Son Dakika Haberleri: Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu
Son Dakika Güncel Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu

Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu

1 saat önce

Tekirdağ Valisi, yarıdan başlatılan İstiklal Marşı'nı yeniden okuttuTekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sırasında çalının İstiklal Marşı'nın yarıdan başlaması üzerine Vali Aziz Yıldırım, müdahale ederek yeniden başlattı.

Tekirdağ Valisi, yarıdan başlatılan İstiklal Marşı'nı yeniden okuttu

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sırasında çalının İstiklal Marşı'nın yarıdan başlaması üzerine Vali Aziz Yıldırım, müdahale ederek yeniden başlattı.

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından bilgisayardan okunan İstiklal Marşı'nın okunmasına geçildi. Ancak İstiklal Marşı'nın yarıdan başlaması üzerine Vali Aziz Yıldırım, görevliyi yanına çağırarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın tekrarlanmasını istedi. İkinci kez ise saygı duruşunun atlanıp direkt İstiklal Marşı'nın çalınması üzerine Vali Yıldırım, görevlileri ikinci kez uyardı. Uyarı üzerine bayraklar gönderden indirilip yeniden çekilmeye hazırlanırken, törene katılanlar bilgisayardan İstiklal Marşı'nın çalınmasını beklemeden hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende yaşananların ardından konuşan Vali Aziz Yıldırım, Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Aziz milletimiz, Cumhuriyetine demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğine ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonrada göstermeye devam edecektir. Hiç şüphe yok ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. 96'ncı kuruluş yıldönümünde aziz hatıranızı yad ediyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum dedi.

Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'de ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yerine kabul töreni düzenlenecek
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaşıldı! İşte dakika dakika yaşananlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 17:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ valisi, yarıdan başlatılan istiklal marşı'nı yeniden okuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]