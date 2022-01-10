Tekirdağ Valisi Yıldırım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan basın mensuplarının, vatandaşların bilgi ve haber alma hakkının karşılanmasını sağlayarak vatandaşların bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerinin yansıtılmasında önemli görevler üstlenerek önemli bir kamu hizmeti yaptığını aktaran Yıldırım, yerel basın mensupların da ilde hayata geçirilen projeleri, çalışmaları, etkinlikleri haber yaparak kentin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Yıldırım, basın mensuplarının, yaptıkları haberler ve yazdıkları yazılarla, milli ve manevi değerlerin benimsetilmesinde, milli hissiyatın uyanmasında da etkili olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Basın mensupları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımızı bilgilendirmiş, alınan tedbirlerden haberdar ederek salgınla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu süreçte mülki idare amirlerine ve kamu görevlilerine yardımcı olan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Basınımız vasıtasıyla, koronavirüs tedbirlerini vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatıyorum. Aşı olmanın yanında maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına riayet etmeye devam edelim. Hatırlatma dozu da denilen 3. doz aşıyı olarak virüse karşı kendimizi daha iyi koruyalım. Basınımızın güçlenmesi, Tekirdağ'ın güçlenmesi demektir. Bu yüzden yerel gazetelerimizi satın alarak evlerimizde, iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde bulunduralım, internet haberciliği yapanları takip edelim ve yerel basınımızın güçlenmesine vesile olalım."