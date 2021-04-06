Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında AA'nın yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmekte olduğunu aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız AA, bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde sağlamaya devam edecektir.

AA günümüzde de salgınla mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek bu olayda etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Bu yıl dönümünde AA aracılığıyla koronavirüs tedbirlerini bir kez daha hatırlatmak isterim; maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına riayet etmeye devam edelim. Tedbirlere uyalım ve koronavirüsü hep birlikte yenelim. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."