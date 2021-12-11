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Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2021 10:36
Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yıldırım, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Yıldırım, haber kategorisinde Sefa Karaca'nın Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çektiği "Çaresiz bekleyiş" fotoğrafını seçti.

Yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını tercih eden Yıldırım, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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