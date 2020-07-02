Tekirdağ Valisi Yıldırım, AA Tekirdağ Temsilcisi Yüce'yi kabul etti - Son Dakika

Yüce, Vali Yıldırım'a, Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

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