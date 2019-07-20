Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Vali Tutulmaz'a ziyaret
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Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Vali Tutulmaz'a ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 2016-2017 yıllarında vali olarak görev yapan ve şu anda Tekirdağ Valisi olarak görevini sürdüren Aziz Yıldırım, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Vali Tutulmaz'a ziyaret, System.String[]
Afyonkarahisar'da 2016-2017 yıllarında vali olarak görev yapan ve şu anda Tekirdağ Valisi olarak görevini sürdüren Aziz Yıldırım, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ziyaret öncesi ilk olarak şeref defterini imzaladı. Vali Mustafa Tutulmaz, Yıldırım'a şehirde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Yıldırım, Afyonkarahisar'ın günden güne gelişen bir il olduğunu, bugün çok daha gelişmiş bir kentle karşılaştığını söyledi. Vali Tutulmaz ise görev yaptığı süreç boyunca şehrin tanıtımına önem verdiklerini, yapılan çalışmalarla birlikte Afyonkarahisar'ın daha tanınır olması ve marka değerinin artması için gayret ettiklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti. - AFYONKARAHİSAR
Mustafa Tutulmaz, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:19 Kaynak: İHA
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