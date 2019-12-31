Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

7 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, yeni yılın yeni umutlar, yeni hedefler ve güzel bir gelecek ümidi uyandırdığını belirtti.

Acı tatlı hatıralarla 2019 yılının geride bırakıldığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"2019 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Tekirdağ'ın kalkınması, gelişmesi için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yaşanan bütün bu gelişmeler, şüphesiz TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, milletvekillerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sanayicimizin, esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın işbirliği içerisindeki çalışmalarının bir sonucudur.

Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, toplumsal hayatımızda daima barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın, her kademedeki kamu görevlilerinin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım."

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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