Tekirdağ Valisi Yıldırım, Hayrabolu ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, Hayrabolu ilçesini ziyaret etti.

Kılıçlar Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Yıldırım, ekili tarım alanları yanarak zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Vali Yıldırım'ın ziyaretinde, Kaymakam Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Demirbağ, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Göksel Uzun ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdülkadir Ertuğ ve İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun hazır bulundu.