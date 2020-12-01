Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın, Beyatlı'nın doğum yıldönümü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şair, yazar, diplomat ve mütefekkir Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 136. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, kuvvetli üslubu ve usta söz sanatçılığı ile öne çıkan Yahya Kemal Beyatlı'nın, Türk edebiyatına ve tarihine damgasını vurduğunu bildirdi.

Beyatlı'nın edebiyat öğretmenliği, Tekirdağ ve İstanbul milletvekilliği ile büyükelçilik görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal Beyatlı, Türk dili, gelişimi ve Türk tarihi gibi konularda çeşitli dergilerde makaleler yayımlayarak Türk kültür tarihine önemli katkıları olmuştur. Türklüğün özdeğerleri, kimlik arayışı, Türk şiir ve sanatının tarihi gibi konularda derinlemesine incelemeler yaparak, bunlar hakkında düşünerek sanat anlayışını sürekli geliştirmiştir. Türk milletini vücuda getiren kıymetlerin zaman içinde vatan toprağında kan, ter ve gözyaşı ile yoğrulmasından doğduğuna inanan Yahya Kemal Beyatlı, düşünceleriyle pek çok fikir adamı ve şairi derinden etkilemiştir. Bu anlamlı günün, Yahya Kemal Beyatlı'nın daha fazla tanınmasına vesile olmasını diliyor, rahmet ve minnetle anıyorum."