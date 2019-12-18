Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan 2017 de Elmalı Dağı güney yamacı Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan sıcak temasta açılan ateş sonrası şehit olan Turgut Kurtçu'nun ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan 2017 de Elmalı Dağı güney yamacı Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan sıcak temasta açılan ateş sonrası şehit olan Turgut Kurtçu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduklarını belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." dedi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İlçe Milli Eğitim Ebubekir Atilla eşlik etti.

-Vali Yıldırım tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım restorasyonu devam eden Tarihi Valilik Binasında incelemelerde bulundu.

Restorasyon süreciyle ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.


İncelemeleri sırasında Vali Yıldırım'a Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Başkanı Murat Ere ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

Aziz Yıldırım, 23 Nisan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı
İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:50 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
18:50 Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Son Dakika
18:50 Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Son Dakika
18:50 Birevim'den "Yerli Malı Haftası"nda dijital kutlama - Son Dakika
18:45 Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]