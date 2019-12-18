Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan 2017 de Elmalı Dağı güney yamacı Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü ile sağlanan sıcak temasta açılan ateş sonrası şehit olan Turgut Kurtçu'nun ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduklarını belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." dedi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İlçe Milli Eğitim Ebubekir Atilla eşlik etti.

-Vali Yıldırım tarihi valilik binasında incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım restorasyonu devam eden Tarihi Valilik Binasında incelemelerde bulundu.

Restorasyon süreciyle ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.



İncelemeleri sırasında Vali Yıldırım'a Vali Yardımcısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Başkanı Murat Ere ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.