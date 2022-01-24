Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kar yağışı nedeniyle İstanbul'a araç girişlerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının ardından denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaret etti.
Vali Yıldırım, görevli personellere, araç sürücülerine gerekli ikazları yapmaları, İstanbul ilindeki hava şartları normale dönene kadar bu yöne araçların gidişlerine izin vermemeleri konusunda talimat verdi.
İstanbul istikametine giden araçları durduran ekipler, alınan karar gereği sürücülerden geri dönmelerini istedi.
Vali Yıldırım'a denetimleri esnasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.
Bu arada ihtiyaç duyulması halinde vatandaşların KYK yurtlarında konaklamalarının sağlanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Valisi Yıldırım İstanbul yönündeki yollarda ekipleri ziyaret etti - Son Dakika