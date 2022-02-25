Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

25.02.2022 13:53
Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Yıldırım, ilk olarak 22 yıl önce Kozyörük Belediye Başkanlığı yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu şehit olan Mehmet Dölkan'ın ailesini ziyaret etti.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Yıldırım, "Şehitlerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Sizler de bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yıldırım, Pirinççeşme Mahallesi'nde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Vali Yıldırım, ilçede faaliyet gösteren iki firmayı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretlerinde Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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