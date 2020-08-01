Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Yıldırım, şehidin babası Basri Akgöz'e şehit Halil Tuna Akgöz'ün Berat Belgesi, Süleymapaşa Kaymakamı Harun Kaya da şehidin yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in taziye mesajını aileye iletti.

Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.